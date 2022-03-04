Украинские военные на направлении Броваров уничтожили 4 БМП и 2 танка РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На направлении Броваров Киевской области украинские военные уничтожили 4 БМП и 2 танка российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генштаба ВС Украины.
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"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что враг прячет свою технику среди домов мирных жителей.
"Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свою технику, ставшую металломом, и знает, что его ждет такая же участь!" - отмечается в сообщении.
Дополнение
Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.