Украинские военные на направлении Броваров уничтожили 4 БМП и 2 танка РФ

Цитата

"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг прячет свою технику среди домов мирных жителей.

"Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свою технику, ставшую металломом, и знает, что его ждет такая же участь!" - отмечается в сообщении.

Дополнение

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.



