Українські військові на напрямку Броварів знищили 4 БМП та 2 танки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На напрямку Броварів на Київщині українські військові знищили 4 БМП та 2 танки російських окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генштабу ЗС України.
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"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів.
"Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом, і знає, що його чекає така ж доля!" - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.