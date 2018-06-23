Украинские военные на Донбассе за прошедшие сутки 17 раз открывали огонь

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КИЕВ. 23 июня. УНН. За прошедшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали 27 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями. Украинские защитники были вынуждены открыть огонь 17 раз. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В целом на протяжении прошлых суток, 22 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 27 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска с оружием, запрещенной минскими договоренностям, выпустили 37 снарядов из артиллерии 122-го калибра и 15 мин из минометов калибром 120 мм", - сказал спикер.

По его словам, украинские защитники были вынуждены открыть огонь 17 раз, применяя штатное пехотное вооружение.

"Во время военных действий за прошедшие сутки потерь среди украинских войск, к счастью, нет", - отметил он.

Как сообщал УНН, 23 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

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