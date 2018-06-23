Українські військові на Донбасі минулої доби 17 разів відкривали вогонь у відповідь

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Упродовж минулої доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 27 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська використовували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Українські захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь 17 разів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Загалом впродовж минулої доби, 22 червня, підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 27 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська зі зброєю, забороненою мінськими домовленостями, випустили 37 снарядів з артилерії 122-го калібру та 15 мін з мінометів калібром 120 мм”, — сказав речник.

За його словами, українські захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь 17 разів, застосовуючи штатне піхотне озброєння.

“Під час військових дій протягом минулої доби втрат серед українських військ на щастя немає”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 23 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

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