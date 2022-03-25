Украинские военные ликвидировали в Чернобаевке российского генерал-лейтенанта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали на аэродроме в Чернобаевке российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Якова Рязанцева. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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“В течение суток наши войска уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа российской федерации генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме Чернобаевка. Так же, должны понять военнослужащих 7-й десантно-штурмовой дивизии, потому что их передовой командный пункт также находится на аэродроме Чернобаевка. Теперь мы понимаем состояние души военнослужащих, которые категорически отказываются ехать воевать в Украину”, - сказал Арестович.
Ранее
Накануне ВСУ в десятый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.