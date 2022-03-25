Українські військові ліквідували у Чорнобаївці російського генерал-лейтенанта
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Військові Збройних сил України ліквідували на аеродромі в Чорнобаївці російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Якова Рязанцева. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Протягом доби наші війська знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу російської федерації генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це відбулось, ви будете дуже сміятись, на аеродромі Чорнобаївка. Так само, маємо зрозуміти військовослужбовців 7-ї десантно-штурмової дивізії,тому що їх передовий командний пункт також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка. Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну”, - сказав Арестович.
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Напередодні ЗСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.