Українські військові ліквідували у Чорнобаївці російського генерал-лейтенанта

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“Протягом доби наші війська знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу російської федерації генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це відбулось, ви будете дуже сміятись, на аеродромі Чорнобаївка. Так само, маємо зрозуміти військовослужбовців 7-ї десантно-штурмової дивізії,тому що їх передовий командний пункт також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка. Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну”, - сказав Арестович.

Раніше

Напередодні ЗСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.