Украинские вузы пять лет будут бесплатно использовать современную систему антиплагиата
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с компанией Plagiat.pl, что позволит украинским вузам в течение пяти лет бесплатно использовать современную систему для обнаружения плагиата, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.
“Для МОН важно создать условия для доступа вузов к современному инструменту и соответствующих баз данных, которые помогут в борьбе с академической непорядочностью (плагиатом). В Меморандуме не предоставляется ни монопольного права или каких-то преференций компании Plagiat.pl, но мы получаем дополнительный инструмент проверки академических текстов”, — цитирует пресс-служба слова министра образования и науки Лилии Гриневич.
При этом в пресс-службе отметили, что использование этого инструмента учебными заведениями (их Спецсоветом) является добровольным и формализуется в виде отдельного Соглашения между ЗВО и компанией Plagiat.pl. Университеты смогут подписать соглашение в течение трех месяцев с даты подписания меморандума.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который может увеличить переходный период языковой статьи Закона Украины “Об образовании” до 5 лет.