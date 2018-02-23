Українські виші п’ять років безплатно використовуватимуть сучасну систему антиплагіату

“Для МОН важливо створити умови для доступу вишів до сучасного інструменту та відповідних баз даних, які допоможуть у боротьбі з академічною недоброчесністю (плагіатом). У Меморандумі не надається жодного монопольного права чи якихось преференцій компанії Plagiat.pl, але ми отримуємо додатковий інструмент перевірки академічних текстів”, — цитує прес-служба слова міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

При цьому у прес-службі зауважили, що використання цього інструменту навчальними закладами (їх спецрадами) є добровільним і формалізується у вигляді окремої Угоди між ЗВО та компанією Plagiat.pl. Університети зможуть підписати угоду протягом трьох місяців із дати підписання меморандуму.

Нагадаємо, У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який може збільшити перехідний період мовної статті Закону України “Про освіту” до 5 років.