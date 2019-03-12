Украинские виноделы ищут новые названия вместо своих "коньяков"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинские виноделы совместно с чиновниками и представителями проекта ЕС по поддержке развития системы географических указаний в Украине провели консультации относительно поиска новых наименований для украинской винодельческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, передает УНН.
Как рассказали в пресс-службе МЭРТа, согласно взятым на себя обязательств, ЕС будет оказывать Украине поддержку, в частности, в идентификации и регистрации (как в Украине, так и в ЕС) новых географических указаний нескольких украинских продуктов и содействие в ребрендинга "чувствительных "продуктов.
Окончательное решение о новых наименований для "чувствительных" товаров, в частности, для "коньяка Украины", должно быть взвешенным и стать результатом широких обсуждений с национальными производителями.
При этом в пресс-службе министерства напомнили, что в соответствии с Соглашением об ассоциации, со временем Украина должна отказаться от использования названий продукции, которые защищены в ЕС как географические наименования.
В винодельческой сфере к таким названиям относятся: бордо, сабли, шампанское, кальвадос, кьянти, кофе, херес и многие другие. Для некоторых географических указаний Европейского Союза предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года. Это касается, в частности, таких наименований винодельческой продукции, как шампанское, коньяк, портвейн, мадера, херес и тому подобное.
Также участники переговорного процесса обсудили вопрос, связанный с выполнением правил производства коньяков Украины относительно обязательного использования растущей доли отечественного винного дистиллята при производстве ординарных "коньяков Украины".
Напомним, специалисты Минагрополитики осуществляют работу по поиску новых названий винодельческой продукции с защищенными географическими обозначениями.