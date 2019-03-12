Українські винороби шукають нові назви замість своїх "коньяків"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські винороби спільно з урядовцями та представниками проекту ЄС щодо підтримки розвитку системи географічних зазначень в Україні провели консультації відносно пошуку нових найменувань для української виноробної продукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку, передає УНН.
Як розповіли в прес-службі МЕРТу, відповідно до взятих на себе зобов’язань, ЄС надаватиме Україні підтримку, зокрема, в ідентифікації та реєстрації (як в Україні, так і у ЄС) нових географічних зазначень кількох українських продуктів та сприяння в ребрендингу "чутливих" продуктів.
Остаточне рішення щодо нових найменувань для "чутливих" продуктів, зокрема, для "коньяку України", повинно бути виваженим та стати результатом широких обговорень з національними виробниками.
При цьому в прес-службі міністерства нагадали, що згідно з Угодою про асоціацію, з часом Україна має відмовитись від використання назв продукції, які захищені в ЄС як географічні найменування.
В виноробній сфері до таких назв належать: бордо, шаблі, шампанське, кальвадос, к’янті, кава, херес та багато інших. Для деяких географічних зазначень Європейського Союзу передбачений перехідний період до 1 січня 2026 року. Це стосується, зокрема, таких найменувань виноробної продукції, як шампанське, коньяк, портвейн, мадера, херес тощо.
Також учасники переговорного процесу обговорили питання, пов’язане з виконанням правил виробництва коньяків України щодо обов’язкового використання зростаючої частки вітчизняного винного дистиляту при виробництві ординарних "коньяків України".
Нагадаємо, фахівці Мінагрополітики здійснюють роботу щодо пошуку нових назв виноробної продукції із захищеними географічними позначеннями.