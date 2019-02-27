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В Україні шукають нову назву для коньяку

В Україні шукають нову назву для коньяку

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Фахівці Мінагрополітики здійснюють роботу щодо пошуку нових назв виноробної продукції із захищеними географічними позначеннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"На даний час фахівцями Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, проекту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні", та за участі профільних представників галузі здійснюється робота щодо пошуку нових назв продукції із захищеними географічними позначеннями, зокрема і виноробної (коньяк, шампанське, портвейн, мадера, херес тощо), які відповідно до взятих на себе зобов’язань Україні необхідно запровадити з 1 січня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що протягом листопада-грудня 2018 року було проведено 8 регіональних хакатонів щодо пошуку нової назви для коньяку. У зустрічах та обговореннях взяли участь як представники органів влади, асоціацій, освіти та науки, так й торгових мереж, ресторанного бізнесу, маркетологи. Крім того, було організовано онлайн-голосування за нову назву коньяку, результати якого також будуть враховані.

"Остаточного рішення щодо назви на даний час не прийнято", - повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, "Масандру" передали в "держвласність" Криму.

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