В Украине ищут новое название для коньяка

"В настоящее время специалистами Минагрополитики, Минэкономразвития, проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" и при участии профильных представителей отрасли осуществляется работа по поиску новых названий продукции с защищенными географическими обозначениями, в том числе и винодельческой (коньяк, шампанское, портвейн, мадера, херес и т. п.), которые, в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в Украине необходимо ввести с 1 января 2026", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что в течение ноября-декабря 2018 было проведено 8 региональных хакатонов по поиску нового названия для коньяка. Во встречах и обсуждениях приняли участие как представители органов власти, ассоциаций, образования и науки, так и торговых сетей, ресторанного бизнеса, маркетологи. Кроме того, было организовано онлайн-голосование за новое название коньяка, результаты которого также будут учтены.

"Окончательное решение относительно названия в настоящее время не принято", - сообщили в Министерстве.

Напомним, "Массандру" передали в "госсобственность" Крыма.