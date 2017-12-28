Украинские ветераны завоевали ряд медалей на соревнованиях в Польше

Украинский ветеранам удалось завоевать 7 "золотых", 1 "серебряную" и 2 "бронзовых".

Победителями соревнований стали: Дмитрий Садло (М1, 66 кг), Андрей Камаргин (М5, 73 кг), Александр Стельмащук (М4, +100 кг), Олег Чернецкий (М5, 100 кг), Владимир Повх (М6, 73 кг), Александр Носенко (М6, 100 кг), Ростислав Вращук (М7, +100 кг).

Обладателем серебряной медали стал Илья Школьный (М2, 73 кг), а Юрий Кравец (М1, 66 кг) и Сергей Пахольчук (М2, 100 кг) заняли третьи места.

Стоит отметить, что данный турнир собрал около 300 мастеров из Польши, Германии, Чехии, Словении и Украины.

Как сообщал УНН, наша Дарья Билодид завоевала первую победу в рамках Гран-При по дзюдо.