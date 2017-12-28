Українські ветерани вибороли низку медалей на змаганнях у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Відкритий чемпіонат Польщі серед майстрів, який відбувся в містечку Олеcніца, приніс "жовто-блакитній" збірній десять нагород, передає УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Українським ветеранам вдалося завоювати 7 "золотих", 1 "срібну" та 2 "бронзових".
Переможцями змагань стали: Дмитро Садло (М1, 66 кг), Андрій Камаргін (М5, 73 кг), Олександр Стельмащук (М4, +100 кг), Олег Чернецький (М5, 100 кг), Володимир Повх (М6, 73 кг), Олександр Носенко (М6, 100 кг), Ростислав Вращук (М7, +100 кг).
Володарем срібної медалі став Ілля Шкільний (М2, 73 кг), а Юрій Кравець (М1, 66 кг) і Сергій Пахольчук (М2, 100 кг) посіли треті місця.
Варто зазначити, що даний турнір зібрав близько 300 майстрів з Польщі, Німеччини, Чехії, Словенії та України.
Як повідомляв УНН, наша Дар'я Білодід виборола першу звитягу в рамках Гран-Прі з дзюдо.