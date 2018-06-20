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Первоклассники будут изучать английский по британским учебникам

Первоклассники будут изучать английский по британским учебникам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине за государственный счет впервые напечатают учебники по английскому языку британских издательств Кембриджского университета и MM Publications. Об этом сообщила пресс-служба МОН, передает УНН.

“Около половины украинских школьников, изучающих английский язык в первом классе, будут учиться по учебникам британских издательств Кембриджского университета и MM Publications. Данные издательства предоставляли материалы для пилотирования нового Госстандарта по английскому языку. После длительных переговоров издательства Соединенного королевства согласились войти в партнерство с украинским издательством и подать свой макет учебника на конкурс”, - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Как отмечается, макеты соответствующих учебников набрали около половины голосов учителей начальных классов и претендуют на тираж более чем 180 тысяч экземпляров.

При этом остальные учителя, которых чуть более половины, выбрали учебники украинских авторов. Абсолютным лидером среди них является учебник автора Карпюк О. Д, который по результатам голосования учителей набрал предыдущий тираж около 170 тысяч экземпляров.

“Мы надеемся, что этот положительный опыт также станет сигналом для других успешных иностранных издательств, которые создают учебные материалы для изучения иностранных языков, входить в сотрудничество с украинскими издательствами и подаваться на конкурс учебников. Это должно создать среду развития и положительной конкуренции на рынке, что положительно скажется на качестве учебников для наших детей”, - добавила Лилия Гриневич.

Напомним, 14 июня появились результаты ВНО по иностранным языкам.

Украинские Национальные Новости

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