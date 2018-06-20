Першачки вивчатимуть англійську за британськими підручниками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні за державний кошт вперше надрукують підручники з англійської мови британських видавництв Кембриджського університету та MM Publications. Про це повідомила пресс-служба МОН, передає УНН.
“Близько половини українських школярів, що вивчають англійську мову в першому класі, навчатимуться за підручниками британських видавництв Кембриджського університету та MM Publications. Дані видавництва надавали матеріали для пілотування нового Держстандарту з англійської мови. За тривалих перемовин видавництва Сполученого королівства погодились увійти у партнерство з українським видавництвом та подати свій макет підручника на конкурс”, — розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Як зазначається, макети відповідних підручників набрали близько половини голосів вчителів початкових класів та претендують на наклад у понад 180 тисяч примірників.
При цьому решта вчителів, яких трохи більше половини, обрала підручники українських авторів. Абсолютним лідером серед них є підручник автора Карпюк О. Д, що за результатами голосування вчителів набрав попередній наклад близько 170 тисяч примірників.
“Ми сподіваємося, що цей позитивний досвід також стане сигналом для інших успішних іноземних видавництв, що створюють навчальні матеріали для вивчення іноземних мов, входити в співпрацю з українськими видавництвами та подаватися на конкурс підручників. Це має створити середовище розвитку та позитивної конкуренції на ринку, що позитивно позначиться на якості підручників для наших дітей”, — додала Лілія Гриневич.
Нагадаємо, 14 червня з’явилися результати ЗНО з іноземних мов.