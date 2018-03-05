Украинские тхеквондисты завоевали ряд медалей на турнире в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В столице Болгарии состоялся турнир класса G-1 “Sofia Open 2018”, на котором украинские тхеквондисты завоевали 11 медалей, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тхэквондо Украины.
Медали на турнире были разыграны в четырех возрастных категориях — взрослые, юниоры, кадеты и юноши. Совместными усилиями украинцы получили в Софии 2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.
Во взрослой категории борьбу за медали вела национальная сборная Украины, завоевавшая 5 “серебряных” и 1 бронзовую медаль.
Серебряными Украинский медалистами среди взрослых стали: Михаил Шлест (+87 кг), Константин Костеневич (-74 кг), Тарас Мальченко (-54 кг), Ирина Ромолданова (-46 кг), Дарья Яковлева (-62 кг).
Бронзу завоевала Татьяна Тетеревьятникова (-67кг).
Как сообщал УНН, впервые в истории Украины представительницу тхэквондо был назван лучшей спортсменкой месяца страны.