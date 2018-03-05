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Українські тхеквондисти завоювали низку медалей на турнірі в Болгарії

Київ • УНН

 • 8695 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У столиці Болгарії відбувся турнір класу G-1 “Sofia Open 2018”, на якому українські тхеквондисти вибороли 11 медалей, інформує УНН з посиланням на Федерацію тхеквондо України.

Медалі на турнірі були розіграні в чотирьох вікових категоріях — дорослі, юніори, кадети і юнаки. Спільними зусиллями українці здобули в Софії 2 золоті, 6 срібних і 3 бронзові нагороди.

У дорослій категорії боротьбу за медалі вела національна збірна України, яка завоювала 5 “срібних” і 1 бронзову медаль.

Срібними українськими медалістами серед дорослих стали: Михайло Шлест (+87 кг), Костянтин Костеневич (-74 кг), Тарас Мальченко (-54 кг), Ірина Ромолданова (-46 кг), Дар’я Яковлєва (-62 кг).

Бронзу виборола Тетяна Тетерев’ятникова (-67кг).

Як повідомляв УНН, вперше в історії України представницю тхеквондо було названо найкращою спортсменкою місяця країни.

Українські Національні Новини

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