Украинские прыгуны в воду завоевали первую медаль ЧЕ по летним видам спорта

Сборная команда Украины завоевала “золото” в командных соревнованиях. София Лискун и Олег Колодий финишировали на первой строчке с результатом 355,90 балла, второе место заняла пара из Германии — Мария Куржо/Лоу Массенберг (352,60), на третьем месте представители России — Тимошина/Кузнецов (349,55).

Добавим, что британская, итальянская, белорусская и шведская пара остались без медалей по итогам финального этапа.

Напомним, что Украина получила право на проведение чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.