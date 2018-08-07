Українські стрибуни у воду здобули першу медаль ЧЄ з літніх видів спорту

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У перший день змагань чемпіонату Європи зі стрибків у воду 2018 в рамках континентальної першості з літніх видів спорту, що триває у Шотландії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію зі стрибків у воду.

Збірна команда України завоювала “золото” у командних змаганнях. Софія Лискун та Олег Колодій фінішували на першій сходинці з результатом 355,90 бали, друге місце посіла пара з Німеччини — Марія Куржо/Лоу Массенберг (352,60), на третій сходинці представники Росії — Тімошина/Кузнєцов (349,55).

Додамо, що британська, італійська, білоруська і шведська пари залишились без медалей за підсумками фінального етапу.

Нагадаємо, що Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду в 2019 році.

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