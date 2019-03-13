Украинские школьники смогут учиться дистанционно и по индивидуальному плану
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Новый закон о среднем образовании предусматривает новые формы дистанционного и индивидуального обучения. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Какой механизм? Родители обращаются в учреждение для построения индивидуального учебного плана ребенка, этот план фиксирует ее траекторию, по которой будет развиваться школьник. План пишется педагогами, родителями и учениками, одобряется педсоветом, утверждается руководителем учреждения и, конечно, во время этого происходит мониторинг учебных достижений ребенка, проводится соответствующее оценивания", - отметила Гриневич.
По ее словам, если обучение проходит по домашней форме, то школьник должен сдавать семестровый контроль. Кроме того, дети получат право получать образование в медицинском учреждении в случае продолжительной болезни в условиях стационара.
"Мы этим включаем в цивилизованную систему образования большое количество детей, которые выпадали по обучению в обычной школе", - добавила министр.
Напомним, около полумиллиона детей в Украине уже учатся по новым школьным стандартам в рамках создания "Новой Украинской школы".