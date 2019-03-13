Українські школярі зможуть навчатись дистанційно і за індивідуальним планом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Новий закон про середню освіту передбачає нові форми дистанційного і індивідуального навчання. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Який механізм? Батьки звертаються до закладу для побудови індивідуального навчального плану дитини, цей план фіксує її траєкторію, за якою розвиватиметься школяр. План пишеться педагогами, батьками та учнями, схвалюється педрадою, затверджується керівником закладу і, звичайно, під час цього відбувається моніторинг навчальних досягнень дитини, проводиться відповідне оцінювання”, — зазначила Гриневич.
За її словами, якщо навчання відбувається за домашньою формою, то школяр має здавати семестровий контроль. Крім того, діти отримають право здобувати освіту в медичному закладі у разі тривалої хвороби в умовах стаціонару.
“Ми цим включаємо в цивілізовану систему освіти велику кількість дітей, які випадали з навчання у звичайній школі”, — додала міністр.
Нагадаємо, близько півмільйона дітей в Україні вже навчаються за новими шкільними стандартами в рамках створення “Нової української школи”.