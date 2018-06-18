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Украинские школьники завоевали шесть медалей на Олимпиаде гениев в США

Украинские школьники завоевали шесть медалей на Олимпиаде гениев в США

Киев  •  УНН

 • 27703 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские школьники на GENIUS Olympiad 2018, которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego, получили 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Также украинские ученики получили две почетные награды. В соревнованиях приняли участие более 1300 школьников со всего мира в различных категориях. Украину на олимпиаде представляли 8 МАНовцев. Все они имеют награды.

В частности, места распределились следующим образом:

"Золото"

Одиннадцатиклассник из Закарпатья Валентин Фречка за работу "Инновационная технология изготовления бумаги с опавших листьев";  Екатерина Малкина, школьница из Мариуполя, за работу "Метод биоутилизации полиэтилена высокой плотности".

"Серебро"

Валерия Тищенко, ученица из Херсона, работа "Преобразователь трехмерных механических колебаний в электроэнергию"; Максим Терентьев, одиннадцатиклассник из Херсона, работа "Разработка устройств для улучшения венозного кровообращения с помощью электрического тока".

"Бронза"

София Петрушин, одиннадцатиклассница из Львова, работа "Проектирование и разработка прибора для передачи цифровой информации людям с проблемами зрения"; Николай Веремчук, ученик из Черновцов, работа "Исследование влияния параметров оптической системы на стабильность частицы в оптической ловушке".

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Почетные награды олимпиады получили Артем Миронец, десятиклассник из Сум, за работу "Субстратная приуроченность копрофильних аскомицетов НПП Деснянско-Старогутский" и Анна Волкова, ученица из Черновцов, за работу "Восстановление почв загрязненных тяжелыми металлами".

Справка: GENIUS Olympiad 2018 - ежегодная международная университетская олимпиада, которая основана Oswego State University of New York (SUNY) и традиционно проводится во второй половине июня. Олимпиада проходит в несколько этапов и позволяет молодежи из разных стран поделиться своим первым научным опытом.

Напомним, что ранее украинские ученики получили 11 медалей на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX.

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