Украинские школьники завоевали шесть медалей на Олимпиаде гениев в США

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские школьники на GENIUS Olympiad 2018, которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego, получили 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.