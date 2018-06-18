Українські школярі здобули шість медалей на Олімпіаді геніїв у США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українські школярі на GENIUS Olympiad 2018, яка проходила 11-16 червня у США на базі State University of New York at Oswego, здобули 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
Також українські учні отримали дві почесні відзнаки. У змаганнях взяли участь понад 1300 школярів з усього світу у різних категоріях. Україну на олімпіаді представляли 8 манівців. Усі вони мають нагороди.
Зокрема, місця розподілились таким чином:
“Золото”
Одинадцятикласник із Закарпаття Валентин Фречка за роботу “Інноваційна технологія виготовлення паперу із опалого листя”;
Катерина Малкіна, школярка із Маріуполя, за роботу “Метод біоутилізації поліетилену високої щільності”.
“Срібло”
Валерія Тищенко, учениця із Херсона, робота “Перетворювач тривимірних механічних коливань в електроенергію”; Максим Терентьєв, одинадцятикласник із Херсона, робота “Розробка пристроїв для покращення венозного кровообігу за допомогою електричного струму”.
“Бронза”
Софія Петришин, одинадцятикласниця зі Львова, робота “Проектування та розробка приладу для передачі цифрової інформації людям з вадами зору”; Микола Веремчук, учень із Чернівців, робота “Дослідження впливу параметрів оптичної системи на стабільність частинки в оптичній пастці”.
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Почесні відзнаки олімпіади отримали Артем Міронець, десятикласник із Сум, за роботу “Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів НПП Деснянсько-старогутський” та Анна Волкова, учениця з Чернівців, за роботу “Відновлення грунтів забруднених важкими металами”.
Довідково: GENIUS Olympiad 2018 — щорічна міжнародна університетська олімпіада, яка заснована Oswego State University of New York (SUNY) і традиційно проводиться у другій половині червня. Олімпіада проходить у кілька етапів і надає можливість молоді з різних країн поділитися своїм першим науковим досвідом.
Нагадаємо, що раніше українські учні здобули 11 медалей на міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів INFOMATRIX.