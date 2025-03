Українські школярі здобули шість медалей на Олімпіаді геніїв у США

КИЇВ. 18 червня. УНН. Українські школярі на GENIUS Olympiad 2018, яка проходила 11-16 червня у США на базі State University of New York at Oswego, здобули 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.