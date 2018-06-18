Українські школярі здобули шість медалей на Олімпіаді геніїв у США

ukru
08:24 • 69920 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 104472 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 157269 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 139049 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 187890 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 127363 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 132916 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166859 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191489 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307593 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 63064 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 96005 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 78142 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 99845 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 63972 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 69920 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 99810 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 95974 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 187890 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 190272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 19132 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 23439 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54498 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66575 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 69677 перегляди
Актуальне
Українські школярі здобули шість медалей на Олімпіаді геніїв у США

Українські школярі здобули шість медалей на Олімпіаді геніїв у США

Київ • УНН

 • 27703 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Українські школярі на GENIUS Olympiad 2018, яка проходила 11-16 червня у США на базі State University of New York at Oswego, здобули 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН. 

Також українські учні отримали дві почесні відзнаки. У змаганнях взяли участь понад 1300 школярів з усього світу у різних категоріях. Україну на олімпіаді представляли 8 манівців. Усі вони мають нагороди.

Зокрема, місця розподілились таким чином:

“Золото”

Одинадцятикласник із Закарпаття Валентин Фречка за роботу “Інноваційна технологія виготовлення паперу із опалого листя”;
Катерина Малкіна, школярка із Маріуполя, за роботу “Метод біоутилізації поліетилену високої щільності”.

“Срібло”

Валерія Тищенко, учениця із Херсона, робота “Перетворювач тривимірних механічних коливань в електроенергію”; Максим Терентьєв, одинадцятикласник із Херсона, робота “Розробка пристроїв для покращення венозного кровообігу за допомогою електричного струму”.

“Бронза”

Софія Петришин, одинадцятикласниця зі Львова, робота “Проектування та розробка приладу для передачі цифрової інформації людям з вадами зору”; Микола Веремчук, учень із Чернівців, робота “Дослідження впливу параметрів оптичної системи на стабільність частинки в оптичній пастці”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець отримав "золото" на міжнародній олімпіаді GENIUS за винахід для очищення води

Почесні відзнаки олімпіади отримали Артем Міронець, десятикласник із Сум, за роботу “Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів НПП Деснянсько-старогутський” та Анна Волкова, учениця з Чернівців, за роботу “Відновлення грунтів забруднених важкими металами”.

Довідково: GENIUS Olympiad 2018 — щорічна міжнародна університетська олімпіада, яка заснована Oswego State University of New York (SUNY) і традиційно проводиться у другій половині червня. Олімпіада проходить у кілька етапів і надає можливість молоді з різних країн поділитися своїм першим науковим досвідом.

Нагадаємо, що раніше українські учні здобули 11 медалей на міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів INFOMATRIX. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59