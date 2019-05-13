Украинские саблистки взяли "серебро" этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Есть серебро Кубка мира в Тунисе. В напряженном финале украинские саблистки все же уступили команде Италии (42:45)", - указали в НОК.
Это первая награда Ольги Харлан и Ко - Алина Комащук, Елена Воронина, Юлия Бакастова - на этапах Кубка мира за последние два с половиной года.
Напомним, в апреле саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула.
Также напомним, в марте Харлан завоевала медаль на этапе Кубка мира.