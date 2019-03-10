Шаблістка Харлан виборола медаль на етапі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан стала срібною призеркою етапу Кубка світу в Афінах (Греція), повідомляє УНН з посиланням на Національну федерацію фехтування України.
Будучи шостим номером світового рейтингу "FIE", Харлан розпочала виступ відразу в 1/32 фіналу, де не зазнала проблем з Тетяною Приходько з Казахстану, закінчивши бій з рахунком 15:5. Далі українка перемогла Елоїзу Пассаро (15:9) з Італії, із таким же рахунком обіграла француженку Мано Брюне, а в поєдинку за вихід у півфінал одним ударом виграла у господарки доріжок Теодори Коунтоури (15:14).
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В 1/2 турнірної таблиці Харлан розібралася з 17-річною Лізою Пустаї, яка десять днів тому вперше стала чемпіонкою Європи серед юніорів на континентальній першості у Фоджі.
У фіналі Ольга зустрілася з діючою чемпіонкою світу з Росії Софією Поздняковою. У вирішальному поєдинку наша фехтувальниця програла з рахунком 10:15.
Таким чином лідер збірної України вперше в сезоні здобула медаль Кубка світу.
Нагадаємо, що раніше Харлан стала бронзовим призером Гран-прі Каїра.