Шпажисти з України стали призерами змагань з фехтування у Фінляндії

В особистій першості в призери потрапили Єва Мазур і Микита Кошман. Кошман виграв усі поєдинки в груповому раунді, а в турі прямого вибування стартував під п’ятим номером. В 1/32 фіналу українець переміг данця Вальдемара Дітлева Крістенсена (15:5), після розібрався зі шведом Крістофером Келлі (15:12), естонцем Генріком Прімагі (15:7), а в 1/4 фіналу виявився сильнішим португальця Мігеля Фрацао (15:12). Шлях до фіналу українському фехтувальникові перегородив японець Асамі Сейя, який обіграв Кошмана з мінімальною перевагою в один укол — 15:14. Таким чином Микита виграв “бронзу”.

Мазур, у свою чергу, як і Кошман, в групі виграла всі бої, після чого отримала перший номер посіву. В 1/32 фіналу українська шпажистка у важкому поєдинку обіграла шведку Руну Гордон Акор (14:13), потім перемогла італійку Аріану Агату (15:7), британку Патрицію Кржизаняк (15:12), японку Ічігатані Ай (13:8) і представницю Узбекистану Севару Рахімову (15:10). У фіналі наша фехтувальниця поступилася з рахунком 8:15 шведці Сельмі Абу Еід Тьюлін і стала другою на етапі кадетського циклу.

У жіночому командному турнірі українські шпажистки Єва Мазур, Дар’я Садова, Ксенія Макарущенко і Анна Чернишова зуміли здобути золоті медалі.

В 1/8 турнірної таблиці українки виграли у “Японії-1” (45:28), далі вибили з боротьби Естонію (45:34), а у фіналі не зазнали проблем з італійками, закінчивши зустріч з рахунком 45:29.

Відзначимо, що в цей же час в Еспоо проходив етап кадетського циклу U-14, на якому єдиний шпажист від України Данило Мазур став 7-м.