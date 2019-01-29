Шпажисты из Украины стали призерами соревнований по фехтованию в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинские шпажисты успешно выступили на этапе кадетского цикла в финском городе Эспоо. Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины, передает УНН.
В личном первенстве в призеры попали Ева Мазур и Никита Кошман. Кошман выиграл все поединки в групповом раунде, а в туре прямого выбывания стартовал под пятым номером. В 1/32 финала украинец победил датчанина Вальдемара Дитлева Кристенсена (15:5), после разобрался со шведом Кристофером Келли (15:12), эстонцем Хенриком Примаги (15:7), а в 1/4 финала оказался сильнее португальца Мигеля Фрацао (15:12). Путь к финалу украинскому фехтовальщику перегородил японец Ассаме Сейя, который обыграл Кошмана с минимальным преимуществом в один укол — 15:14. Таким образом Никита выиграл “бронзу”.
Мазур, в свою очередь, как и Кошман, в группе выиграла все бои, после чего получила первый номер посева. В 1/32 финала украинская шпажистка в тяжелом поединке обыграла шведку Руну Гордон Акор (14:13), затем победила итальянку Ариану Агату (15:7), британку Патрицию Кржизаняк (15:12), японку Ичигатани Ай (13:8) и представительницу Узбекистана Севара Рахимову (15:10). В финале наша фехтовальщица уступила со счетом 8:15 шведке Сельме Абу Эид Тьюлин и стала второй на этапе кадетского цикла.
В женском командном турнире украинские шпажистки Ева Мазур, Дарья Садовая, Ксения Макарущенко и Анна Чернышева сумели получить золотые медали.
В 1/8 турнирной таблице Украинской выиграли у “Японии-1” (45:28), далее выбили из борьбы Эстонию (45:34), а в финале не претерпели проблем с итальянками, закончив встречу со счетом 45:29.
Отметим, что в это же время в Эспоо проходил этап кадетского цикла U-14, на котором единственный шпажист от Украины Даниил Мазур стал 7-м.