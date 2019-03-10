Саблистка Харлан завоевала медаль на этапе Кубка мира

Будучи шестым номером мирового рейтинга "FIE", Харлан начала выступление сразу в 1/32 финала, где не испытала проблем с Татьяной Приходько из Казахстана, закончив бой со счетом 15:5. Далее украинка победила Элоизу Пассаро (15: 9) из Италии, с таким же счетом обыграла француженку Мано Брюне, а в поединке за выход в полуфинал одним ударом выиграла у хозяйки дорожек Теодоры Коунтоуры (15:14).

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В 1/2 турнирной таблицы Харлан разобралась с 17-летней Лизой Пустаи, которая десять дней назад впервые стала чемпионкой Европы среди юниоров на континентальном первенстве в Фоджи.

В финале Ольга встретилась с действующей чемпионкой мира из России Софией Поздняковой. В решающем поединке наша фехтовальщица проиграла со счетом 10:15.

Таким образом лидер сборной Украины впервые в сезоне завоевала медаль Кубка мира.

Напомним, что ранее Харлан стала бронзовым призером Гран-при Каира.