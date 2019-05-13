Українські шаблістки взяли "срібло" етапу Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Українські шаблістки вибороли срібло на етапі Кубка світу у Тунісі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НОК України.
"Є срібло Кубку світу у Тунісі. У напруженому фіналі українські шаблістки все ж поступилися команді Італії (42:45)", - вказали у НОК.
Це перша нагорода Ольги Харлан і Ко - Аліна Комащук, Олена Вороніна, Юлія Бакастова - на етапах Кубка світу за останні два з половиною роки.
Нагадаємо, у квітні шаблістка Харлан тріумфувала на Гран-Прі Сеула.
Також нагадаємо, у березні Харлан виборола медаль на етапі Кубку світу.