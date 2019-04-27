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Шаблістка Харлан тріумфувала на Гран-Прі Сеула

Шаблістка Харлан тріумфувала на Гран-Прі Сеула

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Представниця України шабліста Ольга Харлан стала переможницею Гран-прі Сеула, повідомляє УНН з посиланням на НФФУ.

У фіналі українка виграла з рахунком 15:14 в південнокорейської фехтувальниці Кім Чжи Йон, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012.

Дана перемога стала першою для Харлан в нинішньому сезоні на турнірах серії Гран-прі. Раніше українська шаблістка здобула "бронзу" Гран-прі Каїра.

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Відзначимо, що змагання в Південній Кореї є першими в межах відбору на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

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