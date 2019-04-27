Саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула

В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012.



Данная победа стала первой для Харлан в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при. Ранее украинская саблистка завоевала "бронзу" Гран-при Каира.



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Отметим, что соревнования в Южной Корее являются первыми в пределах отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио.