Саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Представительница Украины саблиста Ольга Харлан стала победительницей Гран-при Сеула, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.
В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012.
Данная победа стала первой для Харлан в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при. Ранее украинская саблистка завоевала "бронзу" Гран-при Каира.
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Отметим, что соревнования в Южной Корее являются первыми в пределах отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио.