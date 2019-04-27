Саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106985 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111017 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113721 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114602 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143039 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140156 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144969 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130362 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130383 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула

Саблистка Харлан победила на Гран-При Сеула

Киев  •  УНН

 • 10045 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Представительница Украины саблиста Ольга Харлан стала победительницей Гран-при Сеула, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.

В финале украинка выиграла со счетом 15:14 в южнокорейской фехтовальщицы Ким Чжи Ён, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012.

Данная победа стала первой для Харлан в нынешнем сезоне на турнирах серии Гран-при. Ранее украинская саблистка завоевала "бронзу" Гран-при Каира.

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Отметим, что соревнования в Южной Корее являются первыми в пределах отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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