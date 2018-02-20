Украинские самбисты завоевали ряд медалей на турнире в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси, в котором принимала участие сборная Украины, состоялся в Минске. Об этом информирует Спортивный комитет Украины, передает УНН.
По результатам соревнований на счету украинской сборной 18 медалей: 4 “золотые”, 5 “серебряных” и 9 “бронзовых”.
На первую ступень пьедестала поднимались украинцы, соревновавшиеся в боевом разделе, а именно: Андрей Кучеренко (весовая категория 62 кг), Вадим Бурчак (74 кг), Анатолий Волошинов (100 кг) и Размик Тоноян (свыше 100 кг).
“Серебро” получили: Мария Буек (52 кг), Елена Сайко (64 кг), Дмитрий Яцко (62 кг, боевой раздел), Дмитрий Батоко (90 кг, боевой раздел) и Даниил Белоусов (100 кг, боевой раздел).
“Бронзу” в общую копилку сборной положили Екатерина Чертил (56 кг), Владислава Нецвит (60 кг), Ульяна Кляпка (68 кг), Анастасия Сапсай (свыше 80 кг), Роман Братченко (52кг), Иван Пилипьяк (57 кг), Богдан Бабенко (57 кг, боевой раздел), Максим Колмаков (82 кг, боевой раздел) и Игорь Потеря (100 кг, боевой раздел).
Отметим, что за медали и рейтинг в столице Беларуси боролись более 200 самбистов из 21 страны, а Украину представляли 36 спортсменов.
Кроме того добавим, что результаты данного турнира учитывались в мировой рейтинг. Именно по этому рейтингу и будет состоять список участников II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году.