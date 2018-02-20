Українські самбісти вибороли низку медалей на турнірі в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міжнародний турнір з самбо на призи Президента Білорусі, в якому приймала участь збірна України, відбувся в Мінську. Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.
За результатами змагань на рахунку української збірної 18 медалей: 4 “золоті”, 5 “срібних” і 9 “бронзових”.
На першу сходинку п’єдесталу вставали українці, які змагались у бойовому розділі, а саме: Андрій Кучеренко (вагова категорія 62 кг), Вадим Бурчак (74 кг), Анатолій Волошинов (100 кг) та Размік Тоноян (понад 100 кг).
“Срібло” здобули: Марія Буйок (52 кг), Олена Сайко (64 кг), Дмитро Яцько (62 кг, бойовий розділ), Дмитро Баток (90 кг, бойовий розділ) та Данило Білоусов (100 кг, бойовий розділ).
“Бронзу” до загальної скарбнички збірної доклали: Катерина Чертил (56 кг), Владислава Нецвіт (60 кг), Уляна Кляпка (68 кг), Анастасія Сапсай (понад 80 кг), Роман Братченко (52кг), Іван Пилип’як (57 кг), Богдан Бабенко (57 кг, бойовий розділ), Максим Колмаков (82 кг, бойовий розділ) та Ігор Потєря (100 кг, бойовий розділ).
Відзначимо, що за медалі та рейтинг у столиці Білорусі боролись понад 200 самбістів із 21 країни, а Україну представляли 36 спортсменів.
Крім того додамо, що результати даного турніру враховувалися до світового рейтингу. Саме за цим рейтингом і складатиметься список учасників ІІ Європейських ігор, що пройдуть у 2019 році.