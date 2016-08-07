Украинские пограничники задержали белоруса, который пытался выехать на угнанной машине

Вчера в пункт пропуска "Новые Яриловичи" на въезд в Украину, по полосе движения «зеленый коридор» прибыл автомобиль марки "BMW". Иномаркой 2014 выпуска управлял гражданин Беларуси.

Во время проведения пограничного контроля сотрудниками Черниговского отряда по данному транспортного средства произошло срабатывания базы данных Интерпола. Выяснилось, что автомобиль немецкого производства числится как похищенный еще в 2015 году.

После составления соответствующих админматериалов, для дальнейшей проверки в пункт пропуска были вызваны сотрудники полиции.