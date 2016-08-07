Українські прикордонники затримали білоруса, який намагався виїхати на викраденій автівці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Прикордонники виявили викрадений “BMW”, яким намагався перетнути державний кордон громадянин Білорусі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора в пункт пропуску “Нові Яриловичі”, на в’їзд в Україну, по смузі руху “зелений коридор” прибув автомобіль марки “BMW". Іномаркою 2014 року випуску керував громадянин Білорусі.
Під час проведення прикордонного контролю співробітниками Чернігівського загону щодо даного транспортного засобу відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалося, що автомобіль німецького виробництва числиться як викрадений ще у 2015 році.
Після складання відповідних адмінматеріалів, для подальшої перевірки у пункт пропуску були викликані співробітники поліції.