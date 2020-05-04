Украинские препараты для борьбы с COVID-19 показывают хорошие результаты - инфекционист

“Четыре наших препарата готовятся (пройти клинические испытания — ред.), не буду их назвать, пускай они пройдут все этапы. Некоторые из них показывают уже очень хорошую эфективность. Очень жаль, что у нас всё очень вязко. Обсуждение этого протокола возведено в такую степень”, — сказала Голубовская.

Она напомнила, что в соседней Республике Беларусь медики сделали уже 7 переливаний крови больным с COVID-19, из которых пять — успешно.

“Мы не должны лишать людей шанса на выживание. Речь идет о критических больных. Начинается это обсуждение, все чего-то боятся, ещё что-то. Весь мир, масса публикаций и по стволовым клеткам, и по переливанию крови. Я могу себе представить, что б тут началось, если б кто-то из наших экспертов сказал, что ивермектин, противогельминтный препарат, эффективен для лечения коронавирусной инфекции”, — отметила она.

Стоит отметить, ранее появилась информация об испытаниях австралийских ученых препарата ивермектин для лечения коронавирусной болезни.

“Тут бы уже нашлось миллион анализаторов этого события и рассказали бы, какие у нас ужасные эксперты, обсмеяли бы, и на этом дело б закончилось. В мире такого нет”, — подчеркнула инфекционист.

Она утверждает, что на сегодня в мире нет средств специфической терапии от коронавируса. Любая сегодняшняя терапия направлена на увеличение шансов больного на выздоровление.

“Наши, я надеюсь... Они должны пройти клинические исследования, и дальше мы посмотрим”, — добавила Голубовская.

Как сообщал УНН, ранее об испытании препаратов отечественного производства заявлял Президент Владимир Зеленский.