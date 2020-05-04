Українські препарати для боротьби з COVID-19 показують хороші результати - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні принаймні чотири препарати для боротьби з коронавірусною хворобою готуються пройти клінічні випробування. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Чотири наших препарати готуються (пройти клінічні випробування - ред.), не буду їх називати, нехай вони пройдуть всі етапи. Деякі з них показують вже дуже хорошу ефектівность. Дуже шкода, що у нас все дуже в'язко. Обговорення цього протоколу зведено в таку ступінь", - сказала Голубовська.
Вона нагадала, що в сусідній Республіці Білорусь медики зробили вже 7 переливань крові хворим з COVID-19, з яких п'ять - успішно.
"Ми не повинні позбавляти людей шансу на виживання. Йдеться про критичних хворих. Починається це обговорення, всі чогось бояться, ще щось. Весь світ, маса публікацій і щодо стовбурових клітин, і щодо переливання крові. Я можу собі уявити, що б тут почалося, якщо б хтось із наших експертів сказав, що івермектин, протигельмінтний препарат, ефективний для лікування коронавірусної інфекції", - зазначила вона.
Варто зазначити, раніше з'явилася інформація про випробування австралійських вчених препарату івермектин для лікування коронавірусної хвороби.
"Тут би вже знайшлося мільйон аналізаторів цієї події і розповіли б, які у нас жахливі експерти, обсміяли б, і на цьому справа б закінчилася. У світі такого немає", - наголосила інфекціоніст.
Вона стверджує, що на сьогодні в світі немає засобів специфічної терапії від коронавіруса. Будь-яка сьогоднішня терапія спрямована на збільшення шансів хворого на одужання.
"Наші, я сподіваюся ... Вони повинні пройти клінічні дослідження, і далі ми подивимося", - додала Голубовська.
Як повідомляв УНН, раніше про випробування препаратів вітчизняного виробництва заявляв Президент Володимир Зеленський.