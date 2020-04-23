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В Украине начались клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19 - Зеленский

В Украине начались клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19 - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 21576 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине на днях начались клинические испытания препарата, которым можно будет не только лечить коронавирус, а и использовать как профилактику заболевания. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

“Сейчас проходят исследования 4 различных лекарственных средств. В эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19. Есть предварительные выводы наших ученых и производителей, по которым этот препарат может быть очень эффективным. В них есть все основания полагать, что он может существенно снижать или даже полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех обстоятельств, которые коронавирусная инфекция вызывает человеческому организму”, — сказал Зеленский.

По его словам, это особенно касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

“Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания”, — добавил Зеленский.

Напомним, украинскими и американскими учеными разработаны тест-системы для определения антител IgA в сыворотке крови человека в COVID-19 методом иммуноферментного анализа. Это позволяет определить наличие коронавируса в организме человека на самой ранней стадии заражения — на 2-3 день.

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