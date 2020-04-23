В Украине начались клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19 - Зеленский

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине на днях начались клинические испытания препарата, которым можно будет не только лечить коронавирус, а и использовать как профилактику заболевания. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.