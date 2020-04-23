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В Україні почалися клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19 – Зеленський

В Україні почалися клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19 – Зеленський

Київ • УНН

 • 21602 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні цими днями почалися клінічні випробування препарату, яким можна буде не лише лікувати коронавірус, а й використовувати як профілактику захворювання. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

“Наразі проходять дослідження 4 різних лікарських засобів. У ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших вчених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або навіть повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих обставин, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму”, — сказав Зеленський.

За його словами, це особливо стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.

“Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, а і для профілактики захворювання”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, українськими та американськими вченими розроблені тест-системи на визначення антитіл IgA в сироватці крові людини до COVID-19 методом імуноферментного аналізу. Це дозволяє визначити наявність коронавірусу в організмі людини на самій ранній стадії зараження — на 2-3 день.

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