В Україні почалися клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19 – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні цими днями почалися клінічні випробування препарату, яким можна буде не лише лікувати коронавірус, а й використовувати як профілактику захворювання. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Наразі проходять дослідження 4 різних лікарських засобів. У ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших вчених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або навіть повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих обставин, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму”, — сказав Зеленський.
За його словами, це особливо стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.
“Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, а і для профілактики захворювання”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, українськими та американськими вченими розроблені тест-системи на визначення антитіл IgA в сироватці крові людини до COVID-19 методом імуноферментного аналізу. Це дозволяє визначити наявність коронавірусу в організмі людини на самій ранній стадії зараження — на 2-3 день.