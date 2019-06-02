Украинские работники в Польше получают угрозы

Протест работников из Украины на мясокомбинатах Генрика Кании продолжается со вторника. Дело невыплаты зарплат касается примерно 150 работников.

Оказывается, дело не такое простое, как выглядит на первый взгляд. В представительство мясокомбината в Пщина обратилась группа работников, трудоустроенных там упомянутым агентством, с просьбой о помощи. По их словам, они получают угрозы, что если не будут участвовать в протестах перед мясокомбинатом, то не получат зарплаты.

"Со вчерашнего дня продолжаются допросы с участием переводчика. Следствие будет проводиться по ст. 218 Уголовного кодекса, касающейся неотступного и злостного нарушения прав работников. Мы будем выяснять, кто виноват, а кто есть пострадавшим, и какие действия совершал виновник", - рассказала Onet .pl Каролина Блащик из комендатуры полиции в Пщина.

Свои показания дали уже несколько человек. Делом занялась полиция и районная прокуратура в Пщина.



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