Колишній морпіх США поскаржився на погрози та залякування в російській в'язниці

КИЇВ. 27 травня. УНН. Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, якого в грудні минулого року затримали в Росії за підозрою у шпигунстві, виступив на суді в Москві у п'ятницю. Він поскаржився на порушення та залякування з боку правоохоронців РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.