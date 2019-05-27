Колишній морпіх США поскаржився на погрози та залякування в російській в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, якого в грудні минулого року затримали в Росії за підозрою у шпигунстві, виступив на суді в Москві у п'ятницю. Він поскаржився на порушення та залякування з боку правоохоронців РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
48-річний громадянин США, Великобританії, Канади та Ірландії на суді поскаржився на "порушення та залякування" з боку слідчого.
"Мені погрожували. Погрожували моїй особистій безпеці. Проти мене постійно здійснюються порушення та залякування", - сказав він.
Вілан поскаржився, що не мав доступу до душу два тижні, а також не має доступу до лікаря та стоматолога. Він також не може отримати книги та листи, які йому надіслали декілька місяців тому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підступний шпигун чи жертва непорозуміння: хто такий затриманий у Москві Пол Вїлан
Вілан заявив, що справа "не має жодної легітимності", а є помстою США з боку Росії за запроваджені санкції. Він також назвав свій арешт "політичним викраденням".
Якщо Вілана визнають винним, йому загрожуватиме до 20 років ув'язнення.
Нагадаємо, за повідомленням ФСБ Росії 28 грудня 2018 року в Москві під час проведення шпигунської акції затриманий громадянин США Пол Вілан. 22 січня Московський міський суд визнав законним арешт обвинуваченого в шпигунстві громадянина США Пола Вілана та залишив його під вартою.