Бывший морпех США пожаловался на угрозы и запугивания в российской тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Пол Вилан, бывший морской пехотинец США, которого в декабре прошлого года задержали в России по подозрению в шпионаже, выступил на суде в Москве в пятницу. Он пожаловался на нарушения и запугивания со стороны правоохранителей РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
48-летний гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии на суде пожаловался на “нарушения и запугивания” со стороны следователя.
“Мне угрожали. Угрожали моей личной безопасности. Против меня постоянно осуществляются нарушения и запугивания”, — сказал он.
Вилан пожаловался, что не имел доступа к душу две недели, а также не имеет доступа к врачу и стоматологу. Он также не может получить книги и письма, которые ему прислали несколько месяцев назад.
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Вилан заявил, что дело “не имеет никакой легитимности”, а является местью для США со стороны России за введены санкции. Он также назвал свой арест “политическим похищением”.
Если Вилана признают виновным, ему грозит до 20 лет заключения.
Напомним, по сообщению ФСБ России 28 декабря 2018 в Москве во время проведения шпионской акции задержан гражданин США Пол Вилан. 22 января Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Вилана и оставил его под стражей.