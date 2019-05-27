Бывший морпех США пожаловался на угрозы и запугивания в российской тюрьме

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пол Вилан, бывший морской пехотинец США, которого в декабре прошлого года задержали в России по подозрению в шпионаже, выступил на суде в Москве в пятницу. Он пожаловался на нарушения и запугивания со стороны правоохранителей РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.