Українські працівники у Польщі отримують погрози

КИЇВ. 2 травня. УНН. Українці, працевлаштовані у Сілезії на підприємстві відомого виробника продовольчих товарів, що борються за свою невиплачену зарплатню, звернулися до поліції. Вони заявляють про отримання погроз від агентства із працевлаштування. Їм заявили, що заробітну платню отримають лише ті з них, хто брав участь у протесті. Справою зайнялася поліція, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.