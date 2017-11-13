Украинские пловцы завоевали награды пекинского этапа Кубка мира

Андрей Говоров завоевал "бронзу" на дистанции 50 м вольным стилем показав результат 21,3 секунды, вторым на этой дистанции был японец Шинри Шиоура, первым - Владимир Морозов из России.

На дистанции 50 м баттерфляем Говоров был вторым с результатом 22,6, уступив "золотом" Чада ле Кло из ЮАР, бронзовым призером стал китаец Чжан Цибин.

Кроме того, Михаил Романчук получил "серебро" на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3: 41,42 мин и, уступив китайцам Цзы Синьцзе (1-е место) и Эту Цзяо (2-е место).

Напомним, что Романчук стал автором медали на чемпионате мира по водным видам спорта.