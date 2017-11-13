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Українські плавці вибороли нагороди пекінського етапу Кубка світу

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українські плавці здобули три нагороди на етапі Кубка світу, що проходив з 8 по 12 листопада у столиці Китаю – Пекіні, передає УНН з посиланням на Федерацію плавання України.

Андрій Говоров здобув "бронзу" на дистанції 50 м вільним стилем показавши результат 21,3 секунди, другим на цій дистанції був японець Шинрі Шиоура, першим - Володимир Морозов з Росії.

На дистанції 50 м батерфляєм Говоров був другим із результатом 22,6, поступившись "золотом" Чаду ле Кло з ПАР, бронзовим призером став китаєць Чжан Цібін.

Окрім того, Михайло Романчук здобув "срібло" на дистанції 400 м вільним стилем, показавши результат 3:41,42 хв і, поступившись китайцям Цзи Синьцзе (1-ше місце) та Цю Цзяо (2-ге місце).

Нагадаємо, що Романчук став автором медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

Українські Національні Новини

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