Українські плавці вибороли нагороди пекінського етапу Кубка світу

Андрій Говоров здобув "бронзу" на дистанції 50 м вільним стилем показавши результат 21,3 секунди, другим на цій дистанції був японець Шинрі Шиоура, першим - Володимир Морозов з Росії.

На дистанції 50 м батерфляєм Говоров був другим із результатом 22,6, поступившись "золотом" Чаду ле Кло з ПАР, бронзовим призером став китаєць Чжан Цібін.

Окрім того, Михайло Романчук здобув "срібло" на дистанції 400 м вільним стилем, показавши результат 3:41,42 хв і, поступившись китайцям Цзи Синьцзе (1-ше місце) та Цю Цзяо (2-ге місце).

Нагадаємо, що Романчук став автором медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту.