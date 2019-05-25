Украинские предприниматели стали больше производить продуктов и напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Украине выросло производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем 2018 года, производство соответствующих товарных позиций выросло на 6,6%. При этом, за месяц (апрель к марту) производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий сократилось на 0,2%.
За год производство потребительских товаров длительного пользования в Украине выросло на 10,2%, краткосрочного пользования - на 4,7%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года составила 1,0%, с начала года - 3,4%.