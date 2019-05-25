Українські підприємці стали більше виробляти харчів і напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. В Україні зросло виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у квітні 2019 року, у порівнянні із квітнем 2018 року, виробництво відповідних товарних позицій зросло на 6,6%. При цьому, за місяць (квітень до березня) виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів скоротилося на 0,2%.
За рік виробництво споживчих товарів тривалого використання в Україні зросло на 10,2%, короткострокового використання – на 4,7%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.