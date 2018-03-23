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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22494 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29049 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74607 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80374 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109564 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинские паралимпийцы завоевали ряд медалей на турнире по настольному теннису в Италии

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Завершились командные соревнования на международном турнире по паралимпийского настольного тенниса в городе Линьяно Сабьядоро (Италия), информирует УНН со ссылкой на страницу НКСИУ в Facebook.

Обладателями “золота” под флагом Украины стали команда 7-го класса (Николенко Максим Попов Михаил и Омельчук Богдан) и команда 8-го класса (Дидух Виктор и Май Иван).

В смешанной команде 2-го класса с представителем другой страны Иезек Александр завоевал “серебро” — в общий медальный зачет засчитывается 0,5 медали.

Бронзовые награды у команды 3-го класса (Петрунив Василий и Гулик Роман), в женской команды класс 6 — 10 (Литовченко Марина, Салтановска Маргарита и Шинкарева Ирина) и у команды 10-го класса (Бойко Сергей и Кац Лев).

Следовательно, общее количество медалей этого турнира: 6 “золотых”, 2,5 “серебряные” и 5 “бронзовых”

Добавим, что дальше команда Украины отправится домой, готовиться к следующим стартам и чемпионату мира, который пройдет в городе Лашко (Словения) в октябре.

Напомним, что канадский паралимпиец стал 13-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Украинские Национальные Новости

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