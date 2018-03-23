Українські паралімпійці вибороли ряд медалей на турнірі з настільного тенісу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Добігли до кінця командні змагання на міжнародному турнірі із паралімпійського настільного тенісу у місті Ліньяно Сабьядоро (Італія), інформує УНН з посиланням на сторінку НКСІУ у Facebook.
Володарями “золота” під стягом України стали команда 7-го класу (Ніколенко Максим, Попов Михайло і Омельчук Богдан) та команда 8-го класу (Дідух Віктор та Май Іван).
У змішаній команді 2-го класу із представником іншої країни Єзик Олександр виборов “срібло” — до загального медального заліку зараховується 0,5 медалі.
Бронзові винагороди у команди 3-го класу (Петрунів Василь та Гулик Роман), у жіночої команди клас 6 — 10 (Литовченко Марина, Салтановська Маргарита та Шинкарьова Ірина) та у команди 10-го класу (Бойко Сергій та Кац Лев).
Отже, загальна кількість медалей цього турніру: 6 “золотих”, 2,5 “срібні” та 5 “бронзових”
Додамо, що далі команда України вирушить додому, готуватися до наступних стартів та чемпіонату світу, який проходитиме у місті Лашко (Словенія) у жовтні.
Нагадаємо, що канадський паралімпієць став 13-кратним чемпіоном Паралімпійських ігор.